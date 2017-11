Nove, tetto in fiamme: casa salvata in extremis

Alle ore 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Villaraspa a Nove per il principio d’incendio di un tetto. Le squadre dei pompieri sono arrivate da Bassano e Vicenza con tre automezzi tra cui l’autoscala e nove operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme, che si stavano estendendo all’intera copertura.

Le fiamme probabilmente innescate dall’erosione della coibentazione sella canna fumaria hanno danneggiato circa 20 metri quadri di tramezzatura. Gli operatori hanno sezionato il tavolato e provveduto al controllo del tetto ventilato per escludere eventuali focolai. Le operazioni di soccorso sono finite dopo due ore.

