Rogo nel garage, distrutte due auto: non si esclude il dolo

Non si è esclude l'ipotesi dolosa anche se bisogna aspettare la conclusioni delle indagini sull'incendio divampato nella notte in via Ca' Boina a Nove.

L'allarme è scattato verso le 3:30 quando le fiamme hanno avvolto il box esterno di un'abitazione all'interno del quale erano parcheggiate due Opel Corsa diesel. Il rogo ha completamente distrutto le auto e danneggiato seriamente anche il garage.

Sul posto è intervenuta una squadra dei pompieri di Bassano che ha terminato le operazioni di spegnimento verso le 6:30 e i carabinieri di Nove per ricostruire la dinamica dell'incendio.