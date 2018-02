Nove, sassi contro le auto in corsa: allarme nel vicentino

Cosa sta succedendo sulle strade dell'Alto Vicentino? Su Facebook stanno piovendo segnalazioni di pericolosi agguati di sconosciuti che dalla loro vettura lanciano sassi alle auto in corsa, intimando poi alle vittime di fermarsi dopo averle seguite. In fatti sono scuccessi in particolare nelle zone di Nove e Cartigliano - ma anche nel padovano - e segnalati sul gruppo "Sei di Nove se...". A spiegare gli atti criminali gli stessi utenti con un post che da qualche giorno sta circolando sul social network:

"Attenzione a una Punto blu con finestrino abbassato e braccio fuori del guidatore, se vi sta davanti a 2km/h non sorpassate, io l'ho fatto stamattina e mi ha lanciato un sasso colpendo la mia auto e inseguita facendomi i fari perché mi fermassi! Zona Nove /Friola ed è successo lo stesso, medesima auto e dinamica, tra Carmignano e Cittadella nonché all'Ikea a Padova. Passate parola e chiamate il 112. Aggiungo altri modelli su segnalazione di altri malcapitati come me: punto grigia, punto rossa, vecchio golf nero."

Le testimonianze delle vittime degli agguati da parte di una sconosciuta banda di malviventi sono molte e riguardano le zone di Nove, Cartigliano nel vicentino ma anche Galliera Veneta e Padova. Sabato scorso una ragazza ha raccontato di essere stata colpita dal sasso e inseguita per alcuni chilometri in zona Nove.

Il giorno prima lo stesso episodio è successo a una signora anziana a Cartigliano e un altro caso si è verificato sempre a Nove. A Padova un 27enne di Maserà è stato inseguito da una Punto rossa sulla tangenziale dopo essere stato colpito da un sasso di grandi dimensioni.

Alcuni fatti sono già stati denunciati ai carabinieri ma nella zona cresce la paura.