Valdagno: sfiorati i 38 milioni al Superenalotto, si "accontenta" di 33mila euro

La schedina vincente è stata convalidata presso la Tabaccheria di Borga Katya, in via Chiesa di Novale, 12, in località Novale. Il premio per la sestina esatta, nel frattempo, vola sempre più in alto, adesso vale 38,4 milioni di euro