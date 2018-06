Notte bianca a Vicenza: modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della Notte bianca sarà ridotto l'accesso alla Ztl. Le variazioni di percorsi e le chiusure saranno segnalate dalla cartellonistica.

Dalle 7 del 29 giugno alle 2 del 2 luglio sarà chiusa la circolazione in contra' Garibaldi tra contra' Fontana e stradella Tre Scalini.

Dalle 14 del 29 giugno alle 6 dell'1 luglio, dalle 12 dell'1 luglio alle 3 del 2 luglio, verrà chiusa alla circolazione la sede stradale accanto a piazza Duomo, da piazzetta Duomo a contra' Garibaldi. Pertanto coloro che hanno accesso alla Ztl potranno circolare e sostare in piazza Duomo, nelle zone consentite che verranno segnalate sul posto.



Dalle 16 del 30 giugno alle 3 dell'1 luglio verrà modificata la circolazione in corso Fogazzaro. Sarà istituito il senso unico da contra' Riale a piazza San Lorenzo oltre ad altre modifiche che saranno segnalate sul posto.

Dalle 8 del 30 luglio alle 3 dell'1 luglio non sarà possibile circolare in una parte di piazza Castello.



Durante la manifestazione verranno presidiati da volontari della protezione civile gli otto varchi con barriere in cemento collocati in piazza Castello, all'inizio di corso Palladio e di contra' Vescovado, tra via Montagna e piazzale del Mutilato, tra contra' Pedemuro San Biagio e corso Fogazzaro da un lato e contra' Porti dall'altro, in contra' Santa Corona, in corso Palladio verso piazza Matteotti, in contra' Gazzolle.

A questi varchi se ne aggiungeranno altri due, con automezzi presidiati da volontari della Protezione civile, in corrispondenza di Porta Castello e in contra' Motton San Lorenzo verso Ponte delle Bele.

Inoltre dalle 19 del 30 giugno fino a fine servizio, le linee degli autobus che transitano per piazza Castello, provenienti da piazzale De Gasperi e diretti in contra' Mure Pallamaio, subiranno deviazioni (informazioni www.svt.vi.it).