Vuole addebitare il pranzo non pagato al padre fasullo: denunciato

"Mandate il conto a mio padre". È sempre la stessa storia che un norvegese di 42 anni rifila per "scroccare" pranzi e cene. In realtà il presunto genitore, un imprenditore vicentino, non ha nessun legame di parentela con l’uomo.

L'ultimo episodio risale a mercoledì ed è successo a Padova. Il 42enne si era seduto alla Road House di via Donà, ha mangiato e quando è stato ora di pagare i 27,40 euro si è allontanato senza saldare il conto. Rincorso dai gestori è stato bloccato e all'arrivo di una pattuglia della polizia ne è uscita una storia surreale. L’uomo ha detto di mandare il conto al padre, che sta cercando da 4 mesi per tutto il Veneto.

Controllati i precedenti, gli agenti hanno scoperto che non è nuovo a simili imprese. Dorme in alloggi di fortuna, ma non sempre. Ha un conto mai pagato per una notte in Canal Grande a Venezia e altri precedenti per libagioni “scroccate”.

Il vicentino conosce bene il norvegese. I due hanno un contenzioso che dura da parecchio tempo. Si tratta di un imprenditore del vicentino con cui il norvegese aveva avuto a che fare una decina di anni fa per motivi di lavoro riguardanti l’illuminazione di una casa. Il vicentino ha più volte denunciato la questione, ma il norvegese non sembra voler demordere e continua a mangiare a sbaffo e a dormire senza saldare il debiti. L’uomo è stato denunciato per insolvenza fraudolenta.

(da padovaoggi.it)