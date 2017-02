"Non ti amo, voglio solo che muori": ex marito a processo per minacce

Il tribunale di Vicenza giovedì ha fissato per il 27 marzo il processo contro D.E., trentenne albanese residente a Schio imputato di minaccia nei confronti della sua ex, una 49enne serba residente a Schio e domiciliata a Vicenza. Il verbale della procura di Vicenza descrive una situazione dalle tinte fosche, avvenuta dal gennaio all'agosto 2016. Secondo l'accusa l'albanese minacciava, offendeva e molestava la donna contattandola ripetutamente al telefono e inviandole sia di notte che di giorno sms minacciosi.

Le carte del rinvio a giudizio riportano frasi del tipo: "Non avrò pietà di te fino a che ti vedrò baciarmi le mani" oppure "Io non ti amo più, voglio solo che muori". L'acquisizione delle fonti di prova raccolte dalla polizia giudiziaria raccontano di espressioni minacciose che l'uomo avrebbe continuamente rivolto alla donna, anche di persona, per esempio sul fatto che le avrebbe ammazzato le figlie e altri frasi simili.

L'uomo avrebbe più volte stazionato davanti all'abitazione della presunta vittima anche in orari notturni e suonando il campanello e prendendo a calci e pugni la porta. Tutte presunte condotte persecutorie che avrebbero causato all'ex fidanzata uno stato di ansia e paura continuo.