Non paga gli alimenti per otto anni: in carcere un 55enne

Due mesi e venti giorni di reclusione. È questa la pena che G.U.R., classe 1964 e residente a Monteviale, dovrà scontare in carcere per violazioni degli obblighi famigliari commessi dal 2011.

I carabinieri di Valdagno, nella giornata di mercoledì, hanno rintracciato e arrestato l'uomo che risultava colpito da ordine di carcerazione a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna emessa dal tribunale di Vicenza.

La compagnia dei carabinieri di Crespadoro, il giorno prima, ha invece rintracciato a San Pietro Mussolino P.F.P., classe 1970, residente in quel centro. L'uomo è stato arrestato in seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna ad un anno e mezzo di reclusione emessa dal tribunale di Vicenza, per maltrattamenti in famiglia commessi dallo stesso tra il 2013 ed il 2015.