Nomadi: il Comune blocca gli accessi ai parcheggi

“Impediremo con dissuasori e portali l’accesso dei mezzi utilizzati dai nomadi per bivaccare”. E’ l’annuncio del sindaco di Vicenza Achille Variati al termine del vertice di questo pomeriggio dedicato ai problemi segnalati da numerosi residenti e commercianti, in particolare della zona ovest della città.

“Visto che le tante sanzioni verbalizzate e gli altri provvedimenti utilizzati fino ad ora con questi gruppi di nomadi non hanno funzionato, ora passeremo a misure più drastiche – dice il sindaco Variati -. Nei prossimi giorni, dopo i sopralluoghi tecnici, impediremo fisicamente l’accesso dei mezzi utilizzati dai nomadi per bivaccare con dissuasori e portali di vario tipo nelle aree di sosta di via Zampieri e via Lanza e in altre zone”.

“Speravamo di non dover utilizzare questi strumenti perché possono creare disagi ad aziende e commercianti per il carico/scarico e ai camperisti, ma purtroppo siamo costretti a farlo per risolvere il problema – spiega il sindaco –. Chiedo quindi la comprensione e la collaborazione degli operatori della zona e dei camperisti per poter dare risposta ai tanti cittadini che hanno protestato per gli episodi di degrado”.