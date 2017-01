Nogarole, 16enne travolto da moto da cross: è grave

Alle 16.25 il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato dal 118, contattato da due ragazzi di passaggio che si erano imbattuti in un giovane infortunatosi nei boschi del Monte Faldo.



Il ragazzo, un sedicenne di Sovizzo (VI), era stato sbalzato dalla moto da cross che gli era finita addosso, causandogli un possibile trauma toracico e al volto. Sette soccorritori assieme ai vigili del fuoco hanno raggiunto le vicinanze del luogo dell'incidente con i mezzi, per poi proseguire a piedi. Una volta prestategli le prime cure, il giovane è stato caricato sulla barella e trasportato a spalla per circa un chilometro e mezzo, fino a raggiungere la strada dove è stato affidato all'ambulanza diretta all'ospedale di Vicenza.