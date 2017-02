Nidi in famiglia, in Fiera a Vicenza 600 operatori da tutto il Veneto

Si sono dati appuntamento in Fiera a Vicenza da tutto il Veneto, per un evento di aggiornamento organizzato dalla Fondazione Centro Produttività Veneto, nell'ambito del progetto regionale Nidi in Famiglia. Ad accogliere i 600 operatori, l'Assessore regionale ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin con il dott. Alessandro Testolin, presidente del CPV. Proprio la Regione del Veneto, infatti, negli ultimi anni ha dedicato una particolare attenzione al fenomeno, con l'obiettivo da una parte di tutelare bambini e genitori, dall'altra di sostenere - attraverso un quadro normativo chiaro - un servizio che si è dimostrato efficace nel rispondere alle esigenze delle famiglie e allo stesso tempo nel creare nuove opportunità di lavoro.

Così, anche grazie a questa attenzione, in Veneto sono attivi 346 Nidi in Famiglia, con circa 607 collaboratori educativi e organizzatori che operano per lo più come liberi professionisti, garantendo un posto al nido a più di 2.200 bambini. «Oltre ad aver registrato una costante crescita del numero di servizi presenti nel territorio regionale - commenta l'Assessore Lanzarin - va sottolineata la valenza positiva della presenza di un servizio agile, minuscolo, flessibile con bassissimo rischio d'impresa, normato e costantemente vigilato laddove le condizioni locali e geografiche non suggeriscono la presenza di strutture dedicate in quanto è in corso, ormai da anni, un importante calo delle nascite nonché del lavoro che tiene fuori casa i genitori».

Flessibilità e dimensione familiare qualificata rappresentano dunque i caratteri innovativi di questa nuova realtà. I Nidi in Famiglia (DGF 1502/2011) sono l’unica tipologia di servizio dai 3 mesi a 3 anni autorizzati ad operare in casa nella Regione del Veneto, accogliendo in un contesto di cura adeguato fino ad un massimo di 6 bambini. Tale servizio viene gestito dal collaboratore educativo e viene supervisionato da un organizzatore/coordinatore di zona, figure professionali preparate e, come in questa occasione, aggiornate con percorsi formativi approvati dalla Regione Veneto. AI saluti dell’Assessore Lanzarin e del direttore dei Unità Organizzativa Famiglia della Regione del Veneto, ha fatto seguito un intervento sulle prospettive presenti e future dei Nidi in Famiglia.

Successivamente i lavori sono proseguiti con tre workshop, dedicati alla relazione emotiva e pedagogica con le famiglie, all'attività imprenditoriale che implica la creazione gestione di un nido in famiglia, e infine alla promozione dei servizi offerti attraverso i social media. Per tutte le partecipanti, la formazione proseguirà anche nelle prossime settimane, sempre a cura del Centro Produttività Veneto, attraverso un percorso online.