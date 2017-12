Nevicata sul Vicentino: disagi, black out e traffico in tilt

La neve è bellissima... da guardare dalle finestre di casa, magari col camino accesso e con un una tazza calda in mano, ma la prima nevicata nel Vicentino ha provocato notevoli disagi, soprattutto al traffico.

Alle 18 sono state segnalate code tra Asiago e Thiene, complice anche il consueto traffico domenicale, aggravato dal controesono del Ponte dell'Immaccolata.

Con il proseguire della nevicata, la situazione è peggiorata su tutta la rete stradale, per fortuna senza incidenti di rilievo. In diverse strade della città è saltata la luce per alcune decine di minuti.

Il comunicato del Comune di Vicenza

Dopo le salature preventive, eseguite fin da ieri sera in particolare lungo sottopassi e cavalcavia, oggi pomeriggio con l’arrivo della prevista nevicata AIM Amcps ha dato il via a nuovi trattamenti delle strade principali, secondo quanto prescritto dal Piano neve del Comune di Vicenza.

Sono già entrati in azione 8 mezzi spargisale, mentre sono stati allertati i terzisti pronti a intervenire con altri veicoli dotati di lame spazzaneve se il manto nevoso dovesse superare i 5 centimetri di spessore.

Al momento la polizia locale non segnala situazioni di criticità alla viabilità cittadina, ma la protezione civile comunale, che monitora l’evolversi della situazione, raccomanda comunque la massima prudenza e attenzione nell'affrontare le strade. In caso di accumuli di neve, l’invito è di limitare l’uso dei mezzi privati e di parcheggiare in maniera ordinata per consentire l’attività di sgombero della neve.

Se questa notte la nevicata non si trasformerà in pioggia, come peraltro al momento previsto, domani mattina a partire dalle 6 una trentina di operatori di AIM Ambiente si occuperà della pulizia dei piazzali di accesso alle scuole e agli altri edifici pubblici cittadini.

L’amministrazione comunale invita anche i cittadini a collaborare, sgomberando la neve dai marciapiedi che fronteggiano le proprie case e rimuovendo dagli edifici eventuale neve e ghiaccio che, cadendo sul suolo pubblico, possano mettere a rischio la sicurezza dei passanti.