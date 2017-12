Nevicata sul Vicentino: disagi, black out e traffico in tilt

La neve è bellissima... da guardare dalle finestre di casa, magari col camino accesso e con un una tazza calda in mano, ma la prima nevicata nel Vicentino ha provocato notevoli disagi, soprattutto al traffico.

Alle 18 sono state segnalate code tra Asiago e Thiene, complice anche il consueto traffico domenicale, aggravato dal controesono del Ponte dell'Immaccolata.

Con il proseguire della nevicata, la situazione è peggiorata su tutta la rete stradale, per fortuna senza incidenti di rilievo. In diverse strade della città è saltata la luce per alcune decine di minuti.

Nella notte, sia in città che in provincia, numerosi interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti sulle carreggiate.

Il piano neve a Valdagno

Il comunicato del Comune di Vicenza