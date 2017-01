Neve su tutto il Vicentino: disagi al traffico ma nessuna emergenza

Tanto attesa, è finalmente arrivata la prima nevicata del 2017.



In pianura ne sono caduti alcuni centimetri, nella notte tra giovedì e venerdì, e, grazie all'intervento di mezzi spazzaneve e spargisale, la mattinata non ha fatto registrare incidenti con feriti. Sono stati segnalati alcuni disagi alla circolazione, lungo le arterie principali, causati dal traffico lento. Come abbiamo più vole ripetuto in questi giorni, la prudenza, con il manto stradale in queste condizioni, è più che mai un obbligo.



LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE