Neve e ghiaccio nel Vicentino: centinaia di feriti, uno in rianimazione

E' di centinaia di feriti, di cui uno grave, il bilancio della giornata di neve e ghiaccio che si è abbattuta sul Vicentino martedì. I centralini del Suem 118 sono diventati bollenti sin dalle prime ore del mattino, per i numerosi incidenti, investimenti e cadute, e solo nel tardo pomeriggio l'emergenza è andata diminuendo. Alle 18, però, i sanitari erano impagnati in zona villaggio del Sole per soccorrere un pedone investito. Il caso più grave è stato registrato ad Arzignano dove un uomo, in seguito ad una caduta (non è chiaro se per il ghiaccio o per un malore), è stato ricoverato in rianimazione.



Tamponamenti, uscite di strada autonome e schianti sono avvenuti su tutto il territorio provinciale, rendendo la circolazione particolarmente difficoltosa. Nel corso della giornata c'è stato un massiccio intervento di mezzi spargisale ma si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti serali, sia per gli automobilisti che per i pedoni.



Come ha spiegato Marco Rabito di Serenissima Meteo, infatti, lo spargimento del sale, a temperature così basse, non è sufficiente a garantire lo scioglimento della lastra di ghiaccio che sembra quasi ricoprire l'intero territorio.