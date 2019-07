Neonato muore 15 giorni dopo il cesareo l'Ulss «Nessuna infezione»

Una tragedia per una coppia di Schio. Il loro bambino, nato lo scorso 22 giugno all'ospedale di Santorso con un parto cesareo, è spirato il 7 luglio al San Bortolo dove era stato trasferito.

A darne notizia la Ulss 7 Pedemontana che spiega: «Il trasferimento, avvenuto nella notte tra il 23 giugno e il 24 giugno, era stato disposto solo per la necessità di supporto ventilatorio, mentre il cesareo era stato effettuato, a 36 settimane, per diagnosi di pre-eclampsia nella madre».

Le cause, secondo la stuttura sanitaria, sono da ricercarsi quindi in complicazioni durante il cesareo e non per l'ipotesi di una infezione: «La Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana smentisce categoricamente la versione secondo la quale il neonato avrebbe contratto un’infezione presso l’ospedale di Santorso - spiega la direzione in una nota - Gli esami ai quali era stato sottoposto prima del trasferimento - volti a individuare eventuali infezioni erano infatti risultati tutti negativi»