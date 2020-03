Contagio nel negozio di Debba, la notizia è un fake. Il sindaco: «Mantenete un comportamento responsabile»

Non c'è solo il coronavirus, quello reale, che sta creando un'emergenza sanitaria in Italia e in tutto il mondo. Esiste anche un'altra emergenza, quella mediatica che alimenta tensioni e paure in un'assurda concezione di "caccia all'untore" che complica ancora più le cose in una situazione mollto delicata.

Esiste il virus dell'idiozia e della diffamazione, che trova nei social il suo vettore ideale. È il caso di un post che circola da qualche ora su Facebook e che riguarda un negozio di Debba. Nel post si fa riferimento all'esercizio commerciale e si fanno nomi e cognomi di presunti contagiati. Una notizia assolutamente falsa , messa in rete o per ignoranza o, appunto, per creare panico. Un comportamento estremamente dannoso e irresponsabile, come ha sottolineato Matteo Zennaro, sindaco di Longare, con una nota sempre su Facebook. Un comportamento che potrebbe avere anche serie conseguenze penali.

Questo è il messaggio apparso (per rispetto abbiamo omesso i nomi)

Come già sapete il negozio di Debba è in quarantena. La Proprietaria e il padre sono ricoverati in modo grave. La Polizia sta visionando la video sorveglianza per rintracciare i clienti degli ultimi giorni. Spargete la voce e se qualcuno di voi fosse entrato in questo esercizio commerciale è consigliabile che si rivolga alle autorità competenti.

Un messaggio FALSO e allarmistico, come ha sottolineato il sindaco di Longare: