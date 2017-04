Naufragio Rimini: anche un vicentino tra le quattro vittime

C'è anche un vicentino, Ernesto Salin, 64enne di Camminano Vicentino, di professione ingegnere, tra le vittime della tragedia avvenuta martedì pomeriggio nel porto di Rimini. Assieme a lui hanno perso la vita il cardiologo veronese Alessandro Fabbri, già primario al San Bortolo di Vicenza, la figlia Alessia, notaio nel capoluogo scaligero ed Enrico Martinelli, un pensionato sempre veronese. Si sono invece salvati gli altri due componenti dell'equipaggio. I corpi dei naufraghi sono stati tutti ritrovati.

Secondo le prime ricostruzioni la "DiPiù", questo il nome della barca a vela da 12 metri, era partita da Marina di Ravenna alla volta di Trapani, venendo sorpresa dal maltempo e dalle forti raffiche di vento mentre era in mare. L'equipaggio allora ha chiesto via radio di poter attraccare al porto di Rimini e, una volta ottenuta l'autorizzazione, ha dato il via alle manovre di avvicinamento.

Con le vele inutilizzabili e con un probabile problema al motore, la barca si è ribaltata a mezzo miglio dalla costa. La forte corrente e le onde la hanno sbattuta contro gli scogli con le tragiche conseguenze.