Cascina adibita a struttura per bambini: entrano i Nas, sindaco dispone la sospensione

Il Sindaco del Comune di Pianezze, nella giornata di mercoledì, ha disposto la sospensione dell’attività della struttura ricettiva per l’infanzia in età prescolare svolta dall’associazione “Umandalala”, presente in uno stabile di piazza 4 novembre.

La sospensione dell'attività è arriva dopo un controllo dei Nas di Padova nel mese di dicembre 2019. Controllo durante il quale era stato accertato che l’attività era svolta in assenza dei requisiti minimi strutturali (in sostanza, si tratta di una vecchia cascina presa in locazione da parte dell’associazione, in nessun modo adatta ad ospitare dei bambini), di cui il primo Cittadino del piccolo Comune della fascia pedemontana meridionale dell’Altopiano dei Sette Comuni ha preso atto.

Non è la prima attività del genere svolta in zona dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova, competente anche sulla provincia vicentina, infatti un analogo controllo era stato fatto in precedenza anche nei confronti di altra struttura sita in Colceresa, gestita in quel caso dall’associazione “Artemisia”: a seguito di controllo proprio del NAS effettuato a fine novembre, rilevando le stesse gravi carenze infrastrutturali e richiedendone a quel Sindaco la chiusura, istanza accolta dall’Autorità Amministrativa locale nel successivo mese di dicembre.