Un po' paga, un po' no: denunciata taccheggiatrice

I carabinieri della Stazione di Barbarano Vicentino sono intervenuti domanica mattina al supermercato A&O di Ponte di Nanto perchè gli addetti alle vendite avevano sorpreso la cittadina ucraina L.T 50enne, residente a Castegnero, mentre cercava di uscire dal supermercato con una parte della spesa non pagata.



La donna era già stata notata dal personale per il suo modo di fare sospetto, tra gli scafffali; al loro arrivo, i militari hanno constatato che solo alcuni degli articoli nella busta erano passati dalla cassa. La refurtiva è stata restituita e la 50enne invece è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Vicenza per furto.