Nanto, sorpreso con un tirapugni in ferro: denunciato 18enne

Sicuramente più un "bulletto" di provincia che non un criminale il giovane che, nella tarda serata del giorno di Ognissanti è stato indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere.

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano hanno fermato a Nanto D.J, 18enne residente a Castegnero, mentre si aggirava per il paese con fare sospetto. Per questo motivo è stato perquisito e i militari hanno trovato un tirapugni in ferro per il quale il ragazzo non ha fornito una plausibile giustificazione. L'oggetto é stato sequestrato.