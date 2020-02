Nasconde la maria in un casolare, incastrato dai vicini

Ha nascosto 50 grammi di marijuana all'interno di uno zainetto depositato in un casolare nei dintorni di Nanto. Per sua sfortuna i movimenti in quella zona un po' isolata non è passata inosservata ad alcuni residenti del luogo che hanno chiamato i carabinieri che hanno rintracciato un 20enne di Barbarano-Mossano, denunciandolo per spaccio.

I militari della stazione di Barbarano-Mossano, giunti sul posto, hanno trovato la droga nascosta assieme a un bilancino di precisione e delle buste di nylon. A finire nei guai D.G., un ragazzo di 20 anni denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.