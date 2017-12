Nanto, arrestato spacciatore di cocaina 57enne

Nel corso del servizio di controllo del territorio a contrasto dei traffici illeciti svolto in provincia di Vicenza nel fine settimana scorso, le Fiamme Gialle vicentine hanno eseguito un blitz antidroga nel comune di Nanto. I finanzieri hanno sottoposto a controllo l’autovettura guidata da un cittadino italiano, P.M. di 57 anni, del posto stesso mentre stava per parcheggiare davanti ad un bar.

Il controllo

Notando l’atteggiamento diffidente del sospettato, i militari hanno proceduto ad un’accurata ispezione del veicolo, rinvenendo un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 1 grammo, probabilmente destinata ad un acquirente. La conseguente attività di perquisizione ha consentito di rinvenire e porre in sequestro ulteriori 29 grammi di cocaina, tutti già confezionati in dosi da un grammo cadauna, che avrebbe fruttato 3.000,00 euro sul mercato illegale, nonché due bilancini di precisione, materiale atto al confezionamento dello stupefacente e denaro contante.

L'arresto

Accertata, quindi, la flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, P.M. è stato tratto in arresto e, successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria berica, sottoposto alla misura coercitiva della detenzione agli arresti domiciliari. L’operazione di servizio rientra nel “dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti” predisposto dal Comando Provinciale di Vicenza per contrastare lo spaccio di droghe nei locali notturni della zona, che molto spesso pone in grave pericolo di vita, oltre agli stessi consumatori, anche incolpevoli e ignari automobilisti che si trovano coinvolti in incidenti stradali causati proprio da conducenti sotto l’effetto di sostanze psicotrope.