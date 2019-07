In centro in mutande a discutere con gli amici: multato turista

Notte, quasi mattina, in piazza Castello. Tre ragazzi dai 20 ai 25 anni stanno discutendo abbastanza animatamente sotto al torrione nella piazzetta deserta della Vicenza notturna. Uno di loro indossa solo delle mutande, e per fortuna che la pioggia di poco prima aveva rinfrescato l'aria.

Una scena quasi comica, visto l'orario, le 3 e mezza della mattina di sabato. I tre sono alloggiati in un Bed & Breakfast "stiloso" in pieno centro: uno arriva da Torino, un altro è vicentino mentre il terzo, quello in mutande, da Napoli. I primi due cercano di convincere il terzo a rientrare, ma lui non vuole sentire ragione.

E così si trova di fronte una pattuglia delle volanti in giro di pattuglia. Avanza qualche scusa, si altera un po' anche con i poliziotti e alla fine, rientra nell'alloggio con in tasca, pardon in mano, una multa salata per ubriachezza.