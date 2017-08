Mussolente, 61enne muore travolto da un trattore

Non c'è stato scampo per l'imprenditore Valerio Mocellin, 61 anni, di Mussolente. L'uomo, stava lavorando su uno dei trattore della sua azienda, la Veneta Cabine, in via Alessandro Manzoni, quando è stato fatalmente travolto dal mezzo.



Sul posto, oltre al Suem 118, che non ha potuto che constatarnre il decesso, anche i carabinieri de lo Spisal. incaricati di afr luce sulla tragedia.