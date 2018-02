Mussolente, in fiamme fienile di un agriturismo

Dalle ore 15,15 i vigili del fuoco sono impegnati in via delle Statue a Mussolente per l’incendio di un fienile divampato presso un agriturismo, Da Breseghea.

Le squadre intervenute da Bassano, Cittadella e Vicenza con quattro automezzi sono riusciti a circoscrivere le fiamme alla sola struttura di circa 300 metri quadri, adibita al deposito delle rotoballe e di attrezzature agricole. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura proseguiranno presumibilmente fino a tarda serata.