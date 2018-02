Mussolente, decine di lavoratori in nero al ristorante: maxi-multa da 250mila euro

Operazione della guardia di finanza di Bassano del Grappi che nei giorni scorsi ha portato a galla un imponente giro di lavoro sommerso effettuato da una società che gestisce un ristorante albergo a Mussolente.

Dalle indagini risulta che la struttura ha impiegato in cinque anni 62 lavoratori in nero come baristi, camerieri, addetti alle pulizie e anche cuochi. Tra loro anche irregolari e una decina di minori. A finire nei guai un imprenditore, legale rappresentante della societa: A.M., 75enne di San Zenone degli Ezzelini che oltre alla denuncia, ha ricevuto una multa di oltre 250mila euro e la contestazione di non aver assunto i lavoratori nei termini previsti.

I finanzieri hanno chiesto all'ispettorato del lavoro la sospensione dell'attività dell'albergo.