Mussolente, garage in fiamme: salvi gli appartamenti

Alle ore 9.45 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Mussolente per l’incendio divampato nel garage interato di una palazzina di due piani.

I pompieri di Bassano, accorsi con due automezzi, hanno spento l’incendio evitando l’estensione alle abitazioni sovrastanti. Distrutto dalle fiamme tutto il materiale depositato all’interno del locale usato come deposito masserizie.

Probabilmente elettriche le cause del rogo al vaglio della squadra dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa del locale di cui è stato inibito l’uso sono terminate dopo circa due ore.