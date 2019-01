Abbattuto il muretto... gli spacciatori siedono per terra

Non sembra essere servito a molto l'abbattimento del cosiddetto "muretto dello spaccio", in via Allende. Come ci documenta una lettrice che abita lì, gli spacciatori si sono spostati di qualche metro, accomodandosi sul prato, nonostante le temperature.

"E' una situazione insostenibile, come potevano pensare di cambiare le cose con la demolizione? Sindaco Rucco, non spenda soldi dei vicentini in operazioni inutili ma faccia un intervento serio!". La residente, che li ha esortati ad andarsene ma senza successo, si dichiara spaventata: "Stanno bevendo alcool e la strada è buia: come si può aver paura di rincasare alle cinque di pomeriggio?"