Muore per un malore dopo le dimissioni dall'ospedale

In lutto il mondo del kart per la morte di Massimiliano Fabris, figura storica e meccanico della Parolin Racing Kart di Romano d'Ezzelino, paese dove viveva il 46enne.

Sarebbe stata una polmonite a portarlo via dall'affetto dei familiari. Un male che i medici avrebbero diagnosticato al San Bassiano lo scorso mercoledì per poi dimettere l'uomo che, nella notte, si è sentito male ed è morto davanti alla moglie e ai sanitari accorsi per tentare inutilmente di rianimarlo. Un'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, farà chiarezza sulle cause del decesso.

Fabris era un collaboratore storico di Albino Parolin e una colonna portante dell'azienda che ieri lo ha ricordato con un post su Facebook: