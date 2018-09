Donna muore sul Carega: si era persa durante un temporale

È stata trovata senza vita martedì mattina sul monte Carega, al confine fra Trentino e Veneto Odetta Zecchetto, 71enne di Verona che non era tornata a casa lunedì dopo essere uscita per un'escursione. Il corpo della donna è stato individuato e recuperato dagli uomini del soccorso alpino nei pressi del sentiero che conduce al rifugio Fraccaroli, a pochi chilometri dal territorio di Recoaro Terme. La macchina dei soccorsi era scattata nella notte tra lunedì e martedì. Alle ricerche hanno partecipato gli uomini del soccorso alpino di Verona e di Ala assieme all'elicottero del '118' di Verona. Anche il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno aveva risalito il Vajo Battisti alla ricerca dell'anziana, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte.

Dai primi accertamenti, il decesso è avvenuto a causa di una caduta accidentale. La denuncia della scomparsa era stata presentata lunedì sera dai parenti della donna, che si era spostata sul versante Trentino per fare una passeggiata in montagna.

Dopo aver lasciato la macchina al Rifugio Revolto alle prime ore di lunedì la 71enne si era incamminata sul sentiero e alle 8 ha raggiunto il Rifugio Pertica, dove ha scambiato alcune parole col gestore ed è ripartita. Fino al Rifugio Fraccaroli, Odetta ha mandato fotografie al marito lungo il percorso, interrompendo i messaggi attorno alle 14. Intorno alle 15.30 la montagna però è stata investita da un forte temporale: dopo averla attesa invano, aver contattato i rifugi e con il cellulare che suonava senza che lei rispondesse, il marito ha lanciato l'allarme.

(Fonte Veronasera e Trentotoday)