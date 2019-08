Malore fatale: muore dentista 63enne

Una giornata in montagna si è trasformata in tragedia. Roberto Novello, dentista molto noto a Bassano del Grappa, sabato mattina è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre stava percorrendo, in bicicletta assieme alla moglie, la piana di Marcesina. Novello si è sentito male lungo il tragitto di un percorso ciclistico nei pressi del rifugio Barricata, nel comune di Grigno in Trentino, accasciandosi improvvisamente al suolo.

L'allarme al 118 è stato immediato ma, nonostante l'intervento dei medici del Suem, i tentativi di rianimare l'uomo sono stati inutili. La morte è sopraggiunta mentre stava per essere portato in elicottero in ospedale a Trento.

Il professionista. padre di due figli, aveva appena compiuto 63 anni e abitava con la moglie a Bassano del Grappa, nel quartiere di San Eusebio, dove era conosciuto per il suo impegno nel mondo associtativo e in particolare con il gruppo "Marcitori di Sant'Eusebio".

Laureato a Padova in odontoiatria e protesi dentale, Novelllo era contitolare di uno studio dentistico a Cavaso del Tomba, nel Trevigiano.

I funerali si terranno mercoledì alle 15 nella chiesa di Sant'Eusebio.