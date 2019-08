Trovato morto in doccia con un coltello nel petto: «Nessuna ipotesi esclusa»

Il sospetto è quello dell'atto volontario, ma per la sezione investigativa dei carabinieri al momento tutte le piste sono aperte e non escludono altri scenari sulla morte di un operaio 42enne trovato morto mercoledì verso le 22 nella sua abitazione. Il decesso dell'uomo, risalirebbe ad alcuni giorni precedenti al ritrovamento e le indagini sono concentrate sulla vita dell'operaio e sulla dinamica della morte. Il 42enne è stato infatti trovato all'interno del box doccia della sua casa in via Pioppi a Grisignano con un coltello da cucina piantato nel petto.

A dare l'allarme i vicini della vittima, insospettiti dal forte odore che proveniva dal suo appartamento, e i fratelli dell'uomo, preoccupati dal fatto che da giorni non avevano più sue notizie e non rispondeva al cellulare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono entrati nellìappartamento, a quanto sembra chiuso dall'interno e senza segni di effrazione.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)