Beccato il "furbetto della Ztl": 122 multe per oltre 9mila euro in pochi mesi

L'uomo, un 34enne vicentino, è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale. Oltre al transito in zona non autorizzata, ad aggravare la sua posizione il fatto che circolava con un'auto non assicurata e con la revisione scaduta