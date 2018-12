Raffica di multe durante la partita dell'LR Vicenza, Berengo: «Un errore grave»

«Giusto multare chi, con il proprio parcheggio, intralcia la viabilità o crea danni e pericoli. Tuttavia quanto è successo oggi durante LR Vicenza-Teramo, e non è la prima volta, rappresenta un atto vessatorio nei confronti di chi desidera assistere ad una manifestazione sportiva».

Così il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Andrea Berengo, dopo aver visto su Facebook il post sulle multe fuori dallo stadio durante la partita. L'imprenditore, che è anche sponsor della società di Renzo Rosso, è da sempre un grande sostenitore dello sport vicentino e infatti ammonisce:

«Il problema della mancanza di parcheggi e delle conseguenti multe comminate dalla polizia locale ha già fatto diminuire fortemente l'afflusso al palazzetto, dove si svolgono le partite di basket e pallavolo. Non bisogna assolutamente ripetere questo errore ma cercare soluzioni, in primis fornendo infrastrutture adeguate. Con questi atti l'amministrazione è sicuramente nella legalità e nel diritto ma va contro alla passione dei cittadini - ribadisco, se non creano disagi - e all'interesse della nuova società che mira a portare allo stadio più gente possibile».