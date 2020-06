Mucca cade in una scarpata, recuperata dall'elicottero dei Vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di martedì, con l’ausilio dell’elicottero Drago 71, I Vigili del fuoco hanno recuprato la mucca caduta in una scarpata sotto la strada SP 92 ad Arsiero nel tardo pomeriggio di lunedì.

L’animale impossibilitato a risalire dal punto in cui si trovava è stata imbragato dagli operatori dei Vigili del fuoco intervenuti da Schio e issato con il gancio baricentrico dell’elicottero per essere poi essere adagiata su un prato in zona completamente pianeggiante.