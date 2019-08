Mucca travolta e uccisa in tangenziale: traffico in tilt

È stata travolta e uccisa dallo stesso carro adibito a trasporto bestiame, che si è staccato dal trattore, dopo essere stata sbalzata sulla strada. L'incidente è successo verso le 13 di giovedì lungo viale del Sole. Sul posto è intervenuta la polizia locale, per la regolazione del traffico, e il servizio veterinario dell'Ulss. Lunghe code si sono formate lungo la tangenziale.

Per cause in corso di accertamento il rimorchio si è staccato dal trattore e ha trascinato per diversi metri la povera bestia caduta poco prima. La circolazione è tornata alla normalità solo verso le 15 quando la carcassa della mucca è stata portata via da un mezzo apposito.