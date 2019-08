Movida violenta: bar vietati ai soldati Usa coinvolti

L' agosto in una città semideserta ma pattugliata in maniera importante da polizia locale, polizia di Stato e carabinieri, compresi i blitz in Campo Marzo, è contraddistinto da controlli a tappeto soprattutto in centro città. Sotto osservazione, in particolare, quella che ormai viene definita la "zona della movida", vale a dire i locali tra piazzetta Palladio e Contra' Muscheria.

In quell'area, lo scorso 6 agosto, una maxi-rissa ha visto protagonisti degli stranieri di origine africana e dei soldati americani. I parà coinvolti in disordini in bar o discoteche cittadine, che rispondono alla legge militare statunitense, saranno soggetti a una specie di "daspo" che vieta loro di ritornare nei locali dove sono scoppiate risse o si sono verificati episodi violenti.

Ad affermarlo il nuovo comandante della Guarnigione U.S. Army Italy di stanza a Vicenza, colonnello Daniel J. Vogel, durante la prima visita istituzionale compiuta martedì a Palazzo Trissino. Vogel ha incontrato il sindaco Rucco con il quale, come spiega il primo cittadino di Vicenza ha fatto «il punto su alcuni aspetti di interesse comune riguardanti i lavori al parco della pace, l'avanzamento del progetto di riqualificazione del villaggio americano, i rapporti di collaborazione culturale tra le due comunità e il tema della movida notturna».

Proprio su quest'ultimo argomento Rucco ha spiegato di aver concordato con Vogel la necessità di «intensificare i controlli delle pattuglie della polizia militare americana e dei carabinieri, oltre all'applicazione dello specifico provvedimento restrittivo nei confronti di militari coinvolti in risse»