Bolzano Vicentino, malore durante le prove: muore corista 70enne

È morto indossando la divisa del coro, di cui faceva parte da quasi cinquant'anni. Walter Sigalin, 70 anni, è mancato improvvisamente nel pomeriggio di ieri, nella sede del gruppo corale di Bolzano Vicentino, di fronte alla chiesa, e a poche ore dal concerto programmato per le 17.

In quel coro Walter Sigalin, 70 anni, cantava fin dal 1970. E per lui, ieri, è stata l'ultima volta. Domenica era arrivato per primo nella sede del gruppo corale di Bolzano Vicentino per le prove generali di un concerto previsto per le 17. Verso le 15, dopo aver indossato la divisa, l'uomo è stato colto da un malore. I soccorsi sono stato immediati, dato che lì vicino si trovavano i volontari della Croce Verde con un'autoambulanza in servizio ai mercatini di Natale. I sanitari hanno provato inutilmente a rianimare il 70enne, ma per lui non c'è stato più niente da fare.

Sigalin, pensionato delle fonderie Zardo, cantava come secondo tenore nel coro. Cordoglio da parte dei suoi compagni del gruppo corale: "Caro Walter, oggi sei arrivato in sede prima di tutti come sempre. Come ogni nostra esibizione non vedevi l'ora di cantare con orgoglio e con una grande preparazione soprattutto al NOSTRO concerto di Natale dove si sono succeduti i più grandi cori italiani. Il destino ti ha portato a spegnerti in sede con la divisa addosso come fosse stata una tua scelta premeditata. Noi, tuoi compagni, abbiamo fatto di tutto per soccorerti... ma tu avevi già deciso. Ti ringraziamo per aver cantato con noi dal 1970 ma soprattutto per aver creduto in questa grande famiglia con la tua solarità! Ciao mitico tenore secondo! Camerè portà mez liter..."