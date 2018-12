Morto Umberto Marzotto: chi era

Ex marito di Marta e padre di Matteo, aveva 92 anni e soffriva da tempo di una malattia degenerativa. Ad aprile la scomparsa del fratello Pietro, l’uomo che trasformò l’azienda tessile di famiglia in un colosso mondiale di Alessandra Ortolan shadow 0 725 Marta e Umberto Marzotto Marta e Umberto Marzotto VICENZA È morto nel pomeriggio Umberto Marzotto, terzo figlio del conte Gaetano jr, che a Valdagno (Vicenza) trasformò l’azienda tessile di famiglia in un modello sociale e in un colosso industriale dell’abbigliamento. Era l’ ex marito di Marta Vacondio Marzotto, morta nel 2016, e padre di 5 figli, compreso Matteo, manager e imprenditore che è stato anche presidente della Fiera di Vicenza (e che poche settimane fa ha confessato di aver riscoperto la fede cristiana, in un cammino di profonda conversione). La famiglia Marzotto al completo. Da sinistra Paolo, Giannino (scomparso nel 2012), Laura, Umberto (morto il 28 dicembre 2018), Vittorio (morto nel ’99), Italia (scomparsa nel 2000) e Pietro Marzotto (morto il 26 aprile 2018) La famiglia Marzotto al completo. Da sinistra Paolo, Giannino (scomparso nel 2012), Laura, Umberto (morto il 28 dicembre 2018), Vittorio (morto nel ’99), Italia (scomparsa nel 2000) e Pietro Marzotto (morto il 26 aprile 2018) L’attività Umberto si era occupato delle attività di famiglia a Portogruaro e si era da anni trasferito a Lugano, dove si è spento ieri. Aveva 92 anni e da tempo soffriva di una malattia degenerativa. La dinastia Marzotto perde così un altro suo rappresentate quest’anno, dopo la scomparsa di Pietro lo scorso 26 aprile. La camera ardente sarà allestita il 2 gennaio alla Zignago di Portoguraro, i funerali invece si terranno il giorno successivo (3 gennaio) a Valdagno. «Grande equilibrio» «Un uomo di grande equilibrio e di buon senso, un mediatore che sapeva capire i momenti e le situazioni, e soprattutto un ottimo imprenditore», così Matteo Marzotto ricorda la figura del padre, Umberto. «È stato per certi versi un imprenditore veneto fuori dagli schemi, che ha sempre preferito evitare i riflettori - aggiunge Marzotto - Oggi lo si sarebbe definito un `marziano´. Aveva una sua idea precisa dell’essere imprenditore. Per me è stato un grande esempio».