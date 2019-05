Morto Rino Dalle Rive: imprenditore e tifoso tra luci ed ombre

Si è spento a 74 anni, dopo una lunga malattia, Rino Dalle Rive, ex titolare della Safond Martini di Montecchio Precalcino. L'imprenditore era stato il patron dell'Altovicentino, squadra di calcio nata nel 2010 dalla fusione tra il Calcio Schio 1905 (Promozione) e la Safond Martini Marano Vicentino (Eccellenza); un'esperienza finita due anni fa tra luce ed ombre.

E in chiaroscuro è stata anche l'attività della Safond, coinvolta negli ultimi anni in pesanti vicende giudiziarie, tra cui l'autodenuncia da parte dei nuovi proprietari per la presenza di inquinanti tossici nei terreni dell'azienda, con il conseguente sequestro.