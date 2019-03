Lutto nel mondo dell'hockey: morto Riccardo "Jimmy" Saugo

La comunità degli appassionati di hockey si è svegliata con una notizia tanto terribile quanto inaspettata. Erano circa le 20 di giovedì quando sulla pagina Facebook dell'Hockey Breganze è comparso questo post:

L'ASD Hockey Breganze porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Riccardo Saugo (Jimmy) per la sua improvvisa e prematura scomparsa.

Jimmy è stato Vicepresidente del Breganze per 7 anni prima dell'attuale Presidenza ed ha contribuito con il suo lavoro ed impegno alla crescita sportiva della Società.

A causare il decesso sarebbe stato un malore cardiaco: inutile la lunga operazione cui Saugo era stato sottoposto d'urgenza.

Centinaia i messaggi di cordoglio che lo ricordano come una persona solare, che amava stare in compagnia e divertirsi ma anche lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi.