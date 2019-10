Malore fatale: 42enne trovato morto in casa dopo tre giorni

Una tragedia improvvisa ha colpito la famiglia di Manuel Brotto, 41enne residente a Schio. Il giovane non rispondeva al telefono da diversi giorni e il padre, residente nel bassanese, ha chiamato i carabinieri del comandante Jacopo Mattone che nel pomeriggio di giovedì si sono precipitati con i vigili del fuoco in via Faccin, in pieno centro storico. La luce dell'appartamento era ancora accesa e i pompieri sono entrati nella casa sfondando la finestra.

Il 41enne era disteso sul letto, privo di vita e in avanzato stato di decomposizione. I sanitari del Suem, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Il medico legale, dopo la perizia, ha stabilito che il giovane è morto per arresto cardiocircolatorio e ha dato il via libera per i funerali. Brotto, che fino a qualche mese fa lavorava alla cooperativa sociale "Orsa" di Malo, era da tutti considerato un ragazzo gentile e disponibile.