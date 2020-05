Malore fatale per il comandante: la Polizia locale piange la morte di Giuseppe Lago

La sua vita è stata interrotta troppo presto da un infarto. E' morto così Giuseppe Lago, comandante della Polizia locale di Pozzoleone. E' morto nel suo giorno di riposo.

Originario di Fontaniva (Padova) dove viveva con la moglie e il figlio, da oltre 30 anni prestava servizio nel Vicentino. "Ha servito e onorato il nostro territorio per ben 37 anni - ha raccontato il sindaco di Pozzoleone Edoardo Tomasetto in un post su Facebook - non riesco ad immaginare un domani senza di lui. Sono combattuto, affranto, sconsolato. Con il mio “Commandant” è così che lo chiamavo amichevolmente, ho condiviso molto di più di un semplice rapporto di lavoro. C’ho condiviso battaglie, pensieri e preoccupazioni. È stato un ottimo consigliere che, grazie alla sua grande esperienza nel campo, mi ha saputo donare non pochi consigli per agire nel migliore dei modi al servizio della nostra comunità. Perché di comunità dobbiamo parlare, Beppe è diventato a tutti gli effetti uno di noi. Il suo impegno, la sua dedizione per il lavoro e per l’organizzazione della Fiera di San Valentino sono indescrivibili. Non ho parole. Oggi abbiamo perso una colonna portante".

Anche il sindaco di Fontaniva, Edoardo Pitton, l'ha voluto ricordare: "Improvvisamente è venuto a mancare il nostro concittadino...Dispiaciuti, porgiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e un pensiero di vicinanza a tutta la comunità di Pozzoleone".

Una morte che ha lasciato profondo sgomento come testimoniano i tanti post che sono stati pubblicati in suo ricordo dalla notizia della sua scomparsa.