Morto Liu Xiaobo, icona dei diritti civili: il cordoglio di Vicenza

“Esprimo a nome dell’amministrazione comunale profondo cordoglio per la scomparsa di Liu Xiaobo, cittadino onorario di Vicenza e simbolo dell’impegno civile per la pace, per la democrazia e per i diritti civili - recita un comunicato del Comune - Nel 2010, anno in cui ricevette il premio Nobel per il suo impegno non violento a tutela dei diritti umani in Cina, mentre si trovava in carcere il consiglio comunale gli conferì la cittadinanza onoraria. In quell’occasione vennero ricordate le battaglie di Liu Xiaobo per la libertà di stampa, di associazione, per la giustizia indipendente, la libertà religiosa e la protezione dell’ambiente che lo portarono ad essere incarcerato varie volte. La figura di Liu Xiaobo rappresenta un esempio per tutti coloro che, a Vicenza e nel mondo, si impegnano per i diritti civili contro ogni forma di negazione delle libertà”.