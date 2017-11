Morto l'ingegner Endrizzi, il vicentino che portò l'Ikea in Veneto

Nella notte tra sabato e domenica è morto l'ingegner Luigi Endrizzi. Nato a Thiene (Vicenza), ma da sempre residente a Vigonza, Endrizzi si trovava in Crimea per una battuta di caccia quando il suo cuore ha smesso di battere.

IKEA E VENETO CITY.

Tutti lo ricordano per aver portato il colosso svedese Ikea a Ponte di Brenta, il deposito Amazon a Peraga di Vigonza e per il progetto mai decollato di Veneto City, tra Dolo e Pianiga, nel Veneziano. Sposato e padre di due figlie aveva una grande passione per la caccia. Passione che l'ha portato appunto in Crimea dove è rimasto vittima di un infarto.

(da padovaoggi.it)