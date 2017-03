Stroncato da infarto durante la vacanza in Costa Rica

Era partito per la Costa Rica, dove avrebbe trascorso dieci giorni di relax dedicandosi al trekking con altri sei amici. Una vacanza che si è purtroppo trasformata in tragedia: il professor Giuseppe Ferronato, 68 anni, direttore dell’unità operativa di Chirurgia Maxilo-facciale di Padova, è stato trovato senza vita domenica mattina (15.30 in Italia) dai suoi compagni di viaggio, che sono andati a cercarlo nella sua stanza d'albergo, preoccupati per non averlo visto arrivare a colazione.

VACANZA FINISCE IN TRAGEDIA. Come riportano i quotidiani locali, a provocare l'improvviso decesso darebbe stato un improvviso infarto. La salma dovrebbe rientrare in patria mercoledì. Ferronato viveva a Vicenza. Lascia nel dolore la moglie, Michela, e i tre figli, Petra, Paolo e Federica.

IL PROFESSOR FERRONATO. Dal 1974, è stato in servizio alla Clinica odontoiatrica e chirurgica maxillo-facciale dell’Università degli Studi di Verona, occupandosi delle patologie chirurgiche del distretto testa-collo. Dal 1988, era diventato professore ordinario di Chirurgia maxillo-facciale all’Università degli Studi di Padova, dove, dal 1990 al 2002, è stato direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia maxillo-facciale dell’Università di Padova all'ospedale civile di Castelfranco Veneto (Treviso) e poi dell'unità operativa di Chirurgia Maxilo-facciale di Padova. Fino al 2013 è stato presidente della Società italiana di Chirurgia maxillo-facciale. È stato, infine, autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. “

da PadovaOggi.it