Bassano, non ce l'ha fatta l'imprenditore caduto dall'ulivo

Era conosciuto in città soprattutto per l'autoconcessionaria di via Cereria che portava il suo nome. Giuseppe Mattana, 77 anni non è sopravvissuto alla caduta da un ulivo avvenuta lo scorso 6 marzo mentre stava potando la pianta che sorge nel giardino di casa.

Perso l'equilibrio, Mattana aveva sbattuto violentemente la testa ed era stato trovato a terra dai dipendenti.

Dopo le prime cure al San Bassiano, era stato trasferito in elicottero al San Bortolo e operato d'urgenza, ma le sue condizioni erano gravi.