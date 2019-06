Addio a Fabio "Sax" Maran, scomparso a soli 50 anni

Ha perso la sua battaglia contro un male incurabile Fabio Maran, da tutti chiamato Fabio Sax. Era lui che, quando lavorava nello storico negozio di musica di Vicenza, il Saxophone di via Roma, ti consigliava le ultime uscite, quale album prendere e se riusciva a procurarti un concerto per questo o quel gruppo.

Amato e conosciuto da tutti in città, negli ambienti musicali e non, era sempre gentile e disponibile. Intermibabili le ore passate con lui a parlare di musica e di concerti. Fabio aveva una risata inconfondibile come i suoi capelli, una "criniera" da leone. E da leone ha combattuto contro quel male incurabile che lo ha colpito lo scorso anno e contro il quale ha lottato fino all'ultimo.

Se n'è andato a soli 50 anni all'ospedale di Vicenza, dove era ricoverato da alcuni mesi, nella notte tra giovedì e venerdì. La notizia della sua scomparsa ha lasciato nello sconforto famigliari e amici. Fabio, che dopo aver lasciato al Saxophone, si era dedicato ad alcuni progetti musicali, viveva a Pianezze di Arcugnano con la moglie.