Chiesa in lutto, si è spento "don Gianni" Battista Urbani

E' salito alla casa del Padre don Giovanni Battista Urbani, 75enne, nativo di Valdagno, morto giovedì scorso a seguito di una lunga malattia. A darne notizia sono stati il vescovo di Vicenza, monsignor Beniamino Pizziol, i confratelli della RSA Novello e il presbiterio diocesano, assieme ai familiari. Lunedì mattina, nella chiesa parrocchiale di Lobia di San Bonifacio (Verona), dove era stato nominato parroco vent'anni fa, parenti, fedeli ed amici, hanno potuto dare l'ultimo saluto al caro don Gianni poi la salma è stata portata nel cimitero di Novale.

Don Gianni, come tutti lo chiamavano, fu ordinato sacerdote a Vicenza il 7 giugno del 1970. Fu vicario cooperatore a Santa Croce di Bassano dal 1970 al 1975, a Sossano dal 1975 al 1980 e a Maglio di Sopra dal 1980 al 1984. Nel 1984 venne nominato parroco di Fongara e nel 1990 venne trasferito a Camazzole. Infine, nel 1995, venne nominato parroco di Lobia di San Bonifacio e nel 2000 amministratore parrocchiale di Volpino e rimase nell’Unità Pastorale di Lobia – Volpino fino al 2019. Da qualche mese era ricoverato nella Rsa Novello.

La Diocesi di Vicenza ha voluto essere riconoscente al prelato: "per il dono di una esistenza ricca di anni e di frutti spirituali ricordano il suo ministero pastorale, svolto come vicario cooperatore a S. Croce di Bassano, a Sossano e a Maglio di Sopra, come parroco di Fongara, di Camazzole, di Lobia di S. Bonifacio e come amministratore parrocchiale di Volpino".